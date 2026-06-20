Efectivos de la Comisaría PNP Panao recuperaron una motocicleta que registraba requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto 2026”, realizado el 18 de junio en el distrito de Panao, provincia de Pachitea.

La intervención fue en el jirón Lima, donde los agentes policiales intervinieron a Ronald E.A.L. (25), quien se desplazaba a bordo de una motocicleta de placa de rodaje n.° 1326-LC, marca SSENDA, modelo SS200-X7 V2, de color negro.

Tras la verificación de los datos del vehículo en el sistema policial ESINPOL, se confirmó que la unidad registraba una requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, emitida por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Ante esta situación, la motocicleta fue trasladada a las instalaciones de la Comisaría PNP Panao, donde se vienen realizando las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley. Posteriormente, será puesta a disposición de la autoridad competente que ordenó su ubicación y recuperación.

La Policía Nacional del Perú informó que continuará desarrollando operativos preventivos y de control con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, así como ubicar y recuperar vehículos requeridos por las autoridades judiciales y policiales.