A menos de cinco meses para que culmine su gestión (2019-2022), el alcalde de Huánuco, José Villavicencio Guardia, ayer, en su discurso con motivo de los 483 años de fundación española de la ciudad hizo una mea culpa y afirmó que no se ha cumplido con los objetivos por la pandemia, la crisis mundial, crisis económica y la crisis política por la que traviesa el país.





listado. “No hicimos megaobras y ni construimos grandes edificios, pero sí alimentamos a las familias pobres con las ollas comunes y comedores populares. Sí llevamos alimentos a nuestros ancianos, si pusimos internet para el estudio de los niños en los asentamientos humanos” afirmó.

En esa medida en medio de la mirada de las autoridades presentes y de un grupo de pobladores que se concentró en la Plaza de Armas, señaló que en su gestión se ha fortalecido la seguridad ciudadana con mas serenos, se atendió las mascotas con la clínica veterinaria.

Además, dijo que hizo inversiones para el mantenimiento de carreteras y caminos, construcción de sistema de agua y alcantarillado en la zona rural, compra de planta de oxígeno medicinal para pacientes con covid y que es la única que está en funcionamiento. Y así apoyos sociales con alimentos a personas más vulnerables.

“ De todo ello estoy muy orgulloso, porque pudimos atender a las personas más pobres, estimados vecinos nuestro gobierno no ha estado libre de errores, pero siempre tratamos de corregirlo, porque el único que no comete errores es el que no hace nada” aseguró.

Por su parte el gobernador regional, Erasmo Fernández Sixto, sostuvo que Huánuco necesita con urgencia la construcción de nueva planta de tratamiento de agua potable, porque la única que ha sido construida hace más de 50 años ha colapsado. Además dijo que hay la necesidad de cristalizar la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas, el aeropuerto, el hospital de EsSalud y la carretera central, cuyo expediente técnico no se acaba hace 10 años.

Invocó a la población involucrarse para construir el desarrollo de Huánuco de manera unificada con las autoridades.

El gobierno regional está llano en donar un terreno en la zona de Quicacán para la construcción del hospital EsSalud, pero los directivo de dicha entidad ponen trabas y así no vamos avanzar. En el Valle hay un grupo de dirigentes que no dejan avanzar el proyecto del PTAR, eso está mal” precisó.

Dirigente sugiere la construcción de terminales terrestres

El dirigente de los transportistas, Evaristo Bueno Tafur planteó que las autoridades deben priorizar la construcción de terminales terrestres, de esa manera descongestionar el caótico tráfico en el centro de la ciudad de ciudad. Propuso que el camal municipal, ubicado en la zona de Llicua debe ser trasladado a Chullqui , en Churubamba y el terreno desocupado debe servir para la construcción de un terminal.

De igual manera dijo que se debe construir nuevos mercados en los distritos de Amarilis y Pillco Marca, así los carro ya no ingresarían al mercado Modelo y con eso se evita el caos.