El alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, denunció públicamente ser víctima de extorsión y recibir amenazas de muerte, para favorecer en la licitación de algunas obras y por cerrar establecimientos que funcionan al margen de la ley en la jurisdicción del populoso distrito.

“Han creado una página falsa en el Facebook como Roger Hidalgo, y están extorsionando a personas que me han hecho llegar los comentarios y pantallazos sobre las extorsiones. Y están pidiendo a través de esa cuenta falsa que tiene mi nombre, dinero para entregar la ejecución de algunas obras. Yo no trabajo de esa manera”, denunció Hidalgo.

Amenazas

“Estos sinvergüenzas piensan que van a evadir la justicia, voy a poner mi denuncia al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI), porque no es la primera vez, ya es la sexta vez que me envían los pantallazos donde supuestamente pido dinero a cambio de una obra, son extorsionadores, yo vine a trabar por Amarilis, no a extorsionar”, indicó.

Asimismo, el alcalde de Amarilis, afirma haber recibido amenazas de muerte por parte de los extorsionadores que quieren amedrentarlo. “Estoy cerrando lenocinios y antros en la jurisdicción de Amarilis. No me va a temblar la mano para anular esos documentos que han tenido el permiso en gestiones anteriores”, refirió,

Tras resaltar que si los establecimientos son antros de trata de personas, lo va cerrar porque está en contra de todo ello. “No estoy en contra de la inversión privada, pero las normas y las leyes están dadas en Amarilis para cumplirse”, acotó.