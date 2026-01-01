Un incendio de grandes proporciones fue registrado la noche de Año Nuevo en el último piso de una vivienda multifamiliar ubicada en la urbanización La Quinta, en la ciudad de Huánuco, lo que generó alarma entre los vecinos que celebraban la llegada del 2026.

El fuego se habría iniciado en el quinto nivel del inmueble, donde funcionarían ambientes utilizados como almacén y un gimnasio, según información preliminar recabada en el lugar.

Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron a la zona entre tres y cuatro minutos después de recibida la alerta y lograron controlar el incendio en aproximadamente diez minutos, evitando que las llamas se propagaran a viviendas colindantes.

En la emergencia intervinieron las compañías Huánuco N.° 52 y Amarilis N.° 146, cuyos integrantes continuaron con labores de remoción para descartar una posible reactivación del fuego.

De acuerdo con las primeras declaraciones del responsable de la intervención, las causas del siniestro aún no han sido determinadas. No se descarta que el incendio haya sido provocado por el uso de fuegos artificiales o por un posible cortocircuito, hipótesis que serán materia de investigación.

El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas, aunque sí generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.