A doce días del crimen de los dos hermanitos en la localidad de Conchamarca en la provincia de Ambo, agentes del Área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco detuvieron la tarde del lunes 24 de noviembre a un sujeto que estaría vinculado al asesinato de los hermanos María Julia y Josué Alberto Vela Ríos. Crimen ocurrió el 12 de noviembre.

El detenido, Kevin Yorlin Valverde Huaranga (23), fue capturado durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y un fiscal de la provincia de Ambo, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ambo.

Como parte de la intervención, realizaron el allanamiento, descerraje y registro de su vivienda, ubicada en el centro poblado de Santa Rosa, también en el distrito de Conchamarca, con el objetivo de encontrar evidencias que permitan vincularlo con el doble crimen.

DEJAN SIN SALIDA A LOS AUTORES

Según trascendió durante la primera semana de indagaciones el fiscal habría identificado indicios que comprometerían la participación de Valverde en los hechos. Debido a la modalidad y circunstancias del asesinato, el Ministerio Público investiga el caso como delito de sicariato, dentro de la tipificación de atentados contra la vida, el cuerpo y la salud.

En las próximas 72 horas, las autoridades deberán determinar el grado de participación de Kevin Valverde, así como establecer el móvil del crimen y la posible implicancia de Luisin Melgar Magariño, considerado hasta ahora el principal sospechoso de haber planificado la muerte de los hermanos.

PRINCIPAL SOSPECHOSO

Luisin Melgar fue denunciado el 21 de octubre, seis días después de que presuntamente cometiera un delito contra la libertad sexual en agravio de la menor que posteriormente fue asesinada.

Al no haberse presentado la denuncia dentro de las primeras 24 horas, la Policía no pudo detener al sospechoso, aunque sí se ejecutaron diversas diligencias, como la búsqueda de cámaras de videovigilancia en la zona donde habría ocurrido la agresión.