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El personal policial de la Comisaría PNP Amarilis, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”, logró la detención y captura de una mujer que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de homicidio culposo.

La intervención en el marco de las acciones de prevención, seguridad y control desarrolladas en las principales arterias de la jurisdicción policial de Amarilis, consideradas de mayor incidencia delictiva, entre ellas las inmediaciones del óvalo Esteban Pavletich y la vía Colectora.

Durante el operativo, los agentes realizaron el control de identidad de personas, así como la intervención y verificación de vehículos mayores y menores. Como resultado de estas acciones, se efectuó la consulta en el Sistema Policial ESINPOL, obteniéndose resultado positivo para una requisitoria vigente.

SU EXPEDIENTE

La intervenida fue identificada como Rocío Angélica A. C. (49), quien presentaba una orden de captura por el presunto delito de homicidio culposo, solicitada por el Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco-Pillco Marca, correspondiente al expediente N.° 742.

Ante esta situación, la mujer fue detenida y trasladada a la Comisaría PNP Amarilis, donde se realizaron las diligencias policiales correspondientes conforme a ley. Posteriormente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el procedimiento respectivo.