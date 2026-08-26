El alcalde provincial de Huánuco, Toño Jara, otorgó un reconocimiento especial a los destacados cultores Roxsana Consuelo Ambicho Mayz y Gonzalo Ambicho Mayz, en mérito a su trayectoria artística y a su permanente contribución al fortalecimiento de la cultura y la identidad huanuqueña.

Durante la ceremonia, la autoridad edil destacó la dedicación y el compromiso de ambos artistas, cuya labor ha contribuido a mantener vigentes importantes expresiones culturales de la región y a transmitirlas a las nuevas generaciones.

La regidora Miluska Torres resaltó especialmente la trayectoria musical de Roxsana Ambicho, quien actualmente atraviesa un delicado estado de salud, y destacó la importancia de reconocer en vida el aporte de los artistas.

SOPRANO

“Conocemos de cerca el valioso trabajo musical que realizó nuestra soprano huanuqueña Roxsana Ambicho, quien hoy está muy delicada de salud. Los reconocimientos son de vida”, manifestó la regidora.

El reconocimiento a la destacada artista fue recibido por su hijo, Saúl Estrada Ambicho, quien, visiblemente emocionado y a la vez orgulloso de la trayectoria de su madre, expresó su agradecimiento y resaltó el legado que ella deja en la música huanuqueña.

Asimismo, pidió a las autoridades y a la sociedad continuar promoviendo la música tradicional y académica de Huánuco, géneros a los que su madre dedicó gran parte de su vida y trayectoria artística.

La Municipalidad Provincial de Huánuco destacó que continuará promoviendo y reconociendo a los artistas y cultores que, con su talento, dedicación y trayectoria, contribuyen al desarrollo cultural de la provincia y mantienen viva la riqueza de sus manifestaciones artísticas.