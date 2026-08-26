Capturan en Amarilis a mujer con requisitoria vigente por homicidio culposo

Durante la ejecución del servicio voluntario de patrullaje a pie en cumplimiento del “Plan Celador”, el personal policial de la Comisaría PNP Tingo María, logró ubicar y capturar a un sujeto que registraba tres requisitorias vigentes con orden de captura por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, hurto agravado y violencia familiar.

La intervención fue el 25 de agosto de 2026, en inmediaciones del jirón Chiclayo, cuadra 7, distrito de Tingo María. En el lugar, los agentes ubicaron a un varón en el interior de un establecimiento comercial dedicado a la venta de alimentos, por lo que procedieron a solicitarle su documento de identidad y realizar la consulta en el Sistema ESINPOL-PNP.

TRES REQUISITORIAS

Tras la verificación, el intervenido fue identificado como Jhonbairo Kinjo S. P. (24), obteniéndose resultado positivo para tres requisitorias vigentes con orden de captura, emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Huánuco.

Las órdenes de captura corresponden a los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, hurto agravado y violencia familiar.

El intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Tingo María, donde realizaron las diligencias policiales correspondientes. Posteriormente, fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Tingo María para la continuación de las acciones de ley, con conocimiento de las autoridades competentes.