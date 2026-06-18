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Un nuevo circuito turístico cargado de historia, tradición y riqueza productiva viene siendo promovido por la Municipalidad Distrital de Churubamba, en la provincia de Huánuco, como una alternativa para los visitantes que llegan a la región durante las distintas festividades del año.

Recientemente, representantes de agencias de viajes, operadores turísticos, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Universidad de Huánuco y diversos medios de comunicación participaron en un recorrido por los principales atractivos turísticos del distrito, como parte de la estrategia de promoción de esta nueva ruta orientada a dinamizar la economía local.

DIVERSOS DESTINOS

Durante la visita, los participantes conocieron la histórica Iglesia San Juan Bautista de Cascay, el sitio arqueológico de Chacuaspampa, la ruta cafetalera de Pacapucro, el centro ceremonial de Sagrapataj, el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de Churubamba, el Templo Santa Cruz y la emblemática Hacienda Yuncán.

En la ceremonia de presentación, el alcalde distrital, Wiliam Romero Gobea, destacó la importancia de esta iniciativa para difundir el potencial turístico de la jurisdicción y generar mayores oportunidades de desarrollo para la población.

“Esperamos que este circuito sea ampliamente conocido y que reciba la visita de turistas de diferentes lugares. A través de los medios de comunicación queremos invitar a todos a recorrer y descubrir los atractivos que hoy estamos presentando”, manifestó la autoridad edil.

La nueva ruta permitirá a los visitantes conocer diversos recursos del distrito, entre ellos importantes vestigios arqueológicos, centros de producción agrícola y emprendimientos locales. El burgomaestre resaltó especialmente la oferta de productos representativos de la zona.

“Contamos con zonas arqueológicas de gran valor, además de productos que los visitantes pueden degustar y adquirir, como el café que se produce en Pacapucro. También ofrecemos aguardiente de caña y diversos derivados de este cultivo, que forman parte de nuestra identidad productiva”, señaló.