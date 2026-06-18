El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses contra Elías Barrueta, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de quien en vida fue Héctor Cajas y de sus hijos, Jefferson y Deyvis Cajas.

El fiscal adjunto provincial Lucio Santamaría Rodríguez, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo, sustentó el pedido de la medida coercitiva al considerar la existencia de peligro procesal. Asimismo, señaló que el investigado no acredita arraigo familiar, domiciliario, laboral ni patrimonial. A ello se suma que la eventual pena a imponerse superaría los cinco años de privación de libertad, pudiendo incluso alcanzar la cadena perpetua debido a la gravedad del delito imputado.

El representante del Ministerio Público también argumentó la magnitud del daño ocasionado, la ausencia de una actitud voluntaria del investigado para reparar el perjuicio causado y la existencia de antecedentes que refuerzan la necesidad de la medida cautelar.

HECHO

Cabe recordar que, durante la madrugada del 15 de junio, en la localidad de Huancapata, provincia de Ambo, aproximadamente a las 4:00 a. m., Elías Barrueta habría participado junto con otros tres sujetos en un robo a mano armada contra el empresario Héctor Cajas. Como consecuencia del hecho, los hijos de la víctima resultaron heridos.

Tras el asalto, Barrueta fue capturado por pobladores de la zona y reducido por los vecinos. Actualmente, permanece internado bajo estricta vigilancia policial en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco.