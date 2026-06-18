Los hechos se suscitaron el domingo 14 de junio de 2026, entre las 02:00 y las 07:00 horas, el investigado Yan Salas interceptó mediante el uso de la fuerza física y jaloneos a la menor C.V. (13) cerca de la vivienda de una amiga en Aucayacu (José Crespo y Castillo). Aprovechándose de su discapacidad intelectual y bajo falsas promesas de dádivas, la trasladó a las orillas de un río.

Posteriormente, el agresor retuvo y trasladó a la menor a la ciudad de Tingo María, pernoctando en un inmueble rústico contiguo a un terminal terrestre. El lunes 15 de junio, al acudir al Hospital de Tingo María, una trabajadora social detectó indicadores de sospecha de violencia sexual. Pese a que el imputado intentó ocultar su responsabilidad usando el nombre falso de “Miguel” e incurriendo en múltiples contradicciones, se activaron los protocolos y fue detenido en flagrancia.

En la audiencia judicial, la Fiscal Provincial, Elia Garay Bacilio, demostró con solvencia los fundados elementos de convicción, incluyendo certificados médicos y la entrevista única de la víctima. Además, sustentó con firmeza la gravedad de la pena (cadena perpetua) y el inminente peligro de fuga debido a la falta de arraigo del imputado, quien ejercía el oficio errante de malabarista.