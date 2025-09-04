Minam monitoreará más de 1,4 millones de hectáreas de bosques en Huánuco

En operativos realizados a inmediaciones del puente de la Zona Cero y a la altura de la avenida Circunvalación (Las Moras), efectivos policiales lograron decomisar alrededor de 269 ketes de pasta básica de cocaína y 18 gramos de la misma droga en una bolsa de plástico.

La primera intervención estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde-Terna quienes durante un patrullaje por zonas donde pululan consumidores de droga y vendedores es que hallaron debajo del puente ubicado a la altura de la Zona Cero una bolsa de plástico color negro, al abrirlo contenía 139 ketes, no encontraron a nadie cerca.

En otra intervención, policías de la Unidad de Emergencia, encontró a orillas del río, a la altura de la avenida Circunvalación dos bolsas de plástico, en una habían 130 ketes de droga y en otra pequeña sustancia en polvo que al realizar el pesaje arrojó 18 gramos de alcaloide de cocaína.

La droga decomisada por ambas unidades, fueron puestos a disposición del Área Antidrogas de Huánuco con las actas correspondientes. Asimismo, sobre la intervención se informó al fiscal de turno.