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Frente al anuncio de la tala de 206 árboles de la Alameda de la República, como parte de un proyecto de mejoramiento valorizado en más de 26 millones de soles, un numeroso grupo de ciudadanos participó la noche del viernes 27 de junio en una marcha de sensibilización por las principales calles de la ciudad de Huánuco.

La movilización reunió a integrantes de colectivos ambientalistas, ciudadanos, profesionales y estudiantes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería y otras especialidades afines, quienes expresaron su rechazo a la tala de árboles centenarios que, según indicaron, forman parte del patrimonio ambiental y del ecosistema urbano de Huánuco.

Los estudiantes de Arquitectura, Ingeniería y otros también participaron en la jornada, convocados para promover la defensa de los árboles de la Alameda de la República. Los organizadores señalaron que la movilización fue impulsada en coordinación con un colectivo ambiental y destacaron el compromiso de los universitarios durante la actividad.

Colegio de Abogados convocó mesa de diálogo

La mañana del sábado, el Colegio de Abogados de Huánuco convocó a una mesa de diálogo para analizar la controversia generada por el proyecto que contempla la tala de 206 árboles de la Alameda de la República.

En la reunión participaron representantes de diversos colegios profesionales, dirigentes de los productores de la feria sabatina de La Alameda, dirigentes de Construcción Civil, vecinos del sector y otras organizaciones de la sociedad civil. También asistió el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo.

Pese a haber sido invitados, el gobernador regional y su equipo técnico no acudieron a la cita, hecho que fue cuestionado por los asistentes.