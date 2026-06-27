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La Sala de Apelaciones de Leoncio Prado confirmó la prisión preventiva contra Gabriel Gonzáles Echevarría, taxista investigado por su presunta participación en el asalto a la farmacia Alysfarma, ocurrido la noche del 25 de noviembre de 2025 en la ciudad de Tingo María.

La decisión ratifica la medida impuesta en primera instancia, luego de que los magistrados concluyeran que existen suficientes elementos de convicción para mantener al investigado privado de su libertad mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público. Según la Sala, cumplen los presupuestos legales para la imposición de la prisión preventiva, entre ellos la gravedad del delito imputado, los indicios que lo vinculan con los hechos y el peligro procesal que justifica asegurar su permanencia durante el proceso judicial.

DETALLES

De acuerdo con la tesis fiscal, Gonzáles Echevarría habría desempeñado un papel determinante al facilitar la fuga de los dos presuntos autores materiales del asalto. La investigación sostiene que ambos sujetos ingresaron violentamente a la farmacia, amenazaron a la propietaria con un arma de fuego, la agredieron físicamente y se apoderaron de aproximadamente tres mil soles, correspondientes a la recaudación del día, antes de escapar.

La agraviada declaró que, tras cometer el robo, los delincuentes corrieron hasta una esquina cercana, donde los esperaba un trimóvil. Esta versión fue corroborada con imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, las cuales permitieron identificar la placa del vehículo presuntamente utilizado para la fuga. A partir de esa información, las autoridades lograron ubicar e identificar al conductor.

SOLO HIZO TRASLADO

Durante las diligencias y en la audiencia de apelación, Gabriel Gonzáles negó cualquier participación en el robo. Afirmó que únicamente brindó un servicio de taxi a dos pasajeros y que desconocía que estos acababan de cometer un delito. Asimismo, sostuvo que es integrante de una iglesia evangélica, argumento con el que buscó acreditar arraigo y buena conducta.

No obstante, el Ministerio Público sostuvo que la versión del investigado presenta inconsistencias respecto a la forma en que los presuntos delincuentes abordaron el vehículo. Además, señaló que existen otros elementos de convicción que lo vincularían con la huida de los autores materiales del asalto.

Con esta decisión, la Sala de Apelaciones confirmó la medida de prisión preventiva, por lo que Gonzáles Echevarría permanecerá recluido mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de robo agravado.