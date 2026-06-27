Advierten deficiencias en expediente técnico del Puente Castillo Grande de Tingo María

Productores agropecuarios de Huánuco, liderados por Lucio Candelario Arratea, advirtieron que no abandonarán la Alameda de la República si el Gobierno Regional inicia su remodelación sin un plan de contingencia específico. Aunque aclararon que no se oponen al proyecto, los comerciantes exigen una alternativa formal que precise el lugar, tiempo y condiciones de su traslado para asegurar sus ingresos sabatinos, sin descartar movilizaciones o una huelga.

La controversia escaló debido a la falta de socialización de la propuesta, una crítica respaldada por Clever Calixto Natividad, presidente del Comité Central de Juntas Vecinales, quien señaló que la falta de audiencias informativas previas y de difusión pública impide construir la licencia social necesaria para este tipo de megaobras. Los gremios agrarios aseguran que jamás fueron convocados para conocer los detalles del diseño antes del anuncio oficial.

PIDE CUENTAS

Ante la tensión, el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara, solicitó formalmente al Gobierno Regional el expediente técnico, el diseño y el estudio de impacto ambiental para evaluar el proyecto. El burgomaestre también rechazó tajantemente las amenazas de miembros de Construcción Civil que pretendían desalojar a los comerciantes, responsabilizándolos de cualquier brote de violencia.