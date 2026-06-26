La Contraloría General advirtió serias deficiencias en los dos entregables del expediente técnico de saldo de obra del Puente Castillo Grande, ubicado en Tingo María. Según la entidad, las soluciones de ingeniería propuestas por el consultor contratado no garantizan corregir los problemas estructurales de esta infraestructura, la cual está valorizada en más de 54 millones de soles y permanece paralizada desde agosto de 2022.

El informe de control emitido en mayo de 2026 detalla que el Gobierno Regional de Huánuco resolvió un contrato previo en 2024 tras confirmarse que el puente requería un estudio integral. Ante esto, un segundo consultor presentó informes a finales de 2025; sin embargo, estos documentos mantienen graves omisiones y observaciones técnicas esenciales que hasta la fecha no han sido subsanadas.

Entre las principales faltas, la Contraloría alertó la total ausencia de diseños estructurales, planos y presupuestos para elementos clave como los tirantes y el pilón central. Esta preocupante situación pone en riesgo la inversión pública y podría impedir la aprobación definitiva del expediente técnico ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.