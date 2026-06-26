Refuerza acciones contra la venta ambulatoria de chips en Tingo María

Linder Teodoro Leandro, consultor del Grupo Teodoro, denunció irregularidades técnicas y administrativas en la ejecución de la Alameda de la República por el Gobierno Regional de Huánuco, señalando la falta de supervisión contratada y la intervención de la Fiscalía en el proceso. El especialista cuestionó la falta de participación ciudadana en el proyecto y alertó sobre la omisión de estudios técnicos esenciales, como el CIRA y evaluaciones ambientales. Finalmente, advirtió que el diseño prioriza el cemento, destinando apenas un 10.32% del área a espacios verdes, por lo que solicitó la intervención de la Contraloría.

Linder Teodoro Leandro del Grupo Teodoro ha denunciado graves irregularidades técnicas y administrativas en la construcción de la Alameda de la República por parte del Gobierno Regional de Huánuco. Las acusaciones incluyen la falta de supervisión contratada, observaciones en la selección de la empresa supervisora por el Ministerio Público, y la omisión de estudios técnicos esenciales como el CIRA y estudios de suelo.

El consultor también señaló la escasa áreas verdes en el proyecto, indicando que solo el 10.32% será zona arborizada, priorizando el concreto, y solicitó la intervención de la Contraloría. Estas observaciones apuntan a un posible incumplimiento de las normativas ambientales y una deficiente gestión del proyecto de la obra.