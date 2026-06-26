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Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos como usuarios de los servicios de telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) desarrolló diversas actividades informativas en la ciudad de Tingo María, en el marco de las celebraciones por la Fiesta de San Juan.

Representantes del organismo participaron en un taller de capacitación dirigido a estudiantes del Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) Inca Garcilaso de la Vega y en una jornada de orientación realizada durante la Feria Sanjuanera, donde brindaron información sobre los derechos de los usuarios al momento de contratar, comparar o reclamar por los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable.

“Durante las actividades, OSIPTEL recordamos que las empresas operadoras tienen la obligación de cumplir con todas las promociones, ofertas y condiciones pactadas con los usuarios, por lo que recomendó revisar cuidadosamente los términos de cada contratación y exigir el respeto de los beneficios ofrecidos”, refirió el orientador de OSIPTEL Juan Nilupu.