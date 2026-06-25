Policía desmantela campamento clandestino vinculado a la minería ilegal en Huamalíes

La restitución de los restos óseos de dos personas identificadas como víctimas del periodo de violencia y terrorismo que afectó al país entre 1980 y 2000, será restituidos por La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Pasco y Huánuco.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 25 de junio, a las 9:00 a. m., en la Iglesia Catedral de Huánuco. Los restos corresponden a Bartolomé Bezares Nieto y Liborio Alva Rojas, quienes fueron víctimas de graves vulneraciones a los derechos humanos durante el conflicto interno.

Datos

De acuerdo con las investigaciones, Bartolomé Bezares Nieto fue asesinado el 29 de abril de 1984. Según los testimonios recogidos, fue interrogado y torturado antes de que su cuerpo fuera arrojado al río Pucayacu. Bezares residía en el centro poblado de Montaña Verde y aquella mañana se dirigía al río Carachama para lavar su ropa. Al día siguiente, sus restos fueron encontrados por sus familiares, quienes los rescataron y enterraron en la chacra de un pariente, envueltos en una calamina.

En el caso de Liborio Alva Rojas, las investigaciones señalan que habría sido desaparecido en marzo de 1992 por integrantes de una patrulla de las fuerzas del orden. El hecho ocurrió cuando trabajaba en su predio agrícola ubicado en el sector La Roca, centro poblado Pueblo Nuevo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

Según el programa establecido, tras la entrega oficial de los restos a sus familiares directos se realizará un cortejo fúnebre hacia el cementerio Jardines de la Esperanza, donde recibirán cristiana sepultura.

Esta actividad es organizada de manera conjunta por el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto de Medicina Legal, como parte de las acciones de restitución de identidad y reparación a las víctimas del conflicto armado interno.