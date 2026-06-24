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Personal de la Comisaría PNP de Llata logró la ubicación e interdicción de un campamento clandestino presuntamente utilizado para actividades de minería ilegal durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto 2026”, realizado el pasado 23 de junio en el centro poblado Nueva Esperanza, distrito de Puños, provincia de Huamalíes.

La intervención se llevó a cabo en la ribera del río Marañón, donde los agentes identificaron un campamento que sería empleado para la extracción ilegal de recursos minerales. Posteriormente, cuando el personal policial retornaba de las labores operativas, observó a un grupo de personas realizando actividades en la zona. Al notar la presencia de los efectivos, los individuos huyeron en distintas direcciones para evitar ser identificados.

DIO EN LA MÉDULA

Como resultado de la operación, la Policía interdictó un campamento clandestino, dos dragas, dos máquinas motobombas, dos trajes de buzo, cuatro bidones con combustible y dinero en efectivo por un monto aproximado de S/ 26 500, bienes que estarían relacionados con actividades de minería ilegal.

Durante las diligencias, un grupo de aproximadamente 50 personas que se encontraba en el sector comenzó a arrojar objetos contundentes desde ambos lados de los cerros, con la aparente intención de obstaculizar el trabajo policial. Sin embargo, los efectivos lograron culminar el operativo sin que se registraran daños o lesiones entre el personal interviniente.

Los bienes incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. Asimismo, las diligencias continúan en coordinación con el representante del Ministerio Público y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.