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Más de un centenar de vecinos que residen en los alrededores de la Alameda de la República, en la ciudad de Huánuco, vienen elaborando un memorial para expresar su rechazo a la tala de más de 150 árboles contemplada en el proyecto de mejoramiento de este emblemático espacio público, obra impulsada por el Gobierno Regional de Huánuco.

Manuel Santa María, vecino del sector y exdirigente de la Alameda, manifestó su profunda preocupación por lo que calificó como un posible “arboricidio” derivado de la ejecución del proyecto.

Asimismo, cuestionó la participación de algunos ciudadanos que respaldan la iniciativa regional. En particular, mencionó a Roberto Refulio Huaccho, señalando que no reside en la zona y que, pertenece a la junta vecinal del Parque Amarilis, pese a ello, promueve la ejecución del proyecto. Según indicó, la propuesta aún no contaría con estudios técnicos ambientales y sociales debidamente concluidos.

PROTEGEN EL PATRIMONIO NATURAL

Por ello, informó que los vecinos están preparando un memorial que será presentado ante la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Municipalidad Provincial de Huánuco, el Gobierno Regional de Huánuco y la EPS Seda Huánuco, con el fin de solicitar la revisión del proyecto y la protección del patrimonio arbóreo de la Alameda.

Santa María también exhortó a las autoridades a gestionar un campo ferial permanente para los comerciantes que participan en la feria sabatina, a fin de evitar la ocupación recurrente de los espacios públicos de la Alameda de la República.