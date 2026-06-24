Como parte de las investigaciones por el presunto secuestro de Jorge Rivas de la Cruz (50), representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional realizaron una inspección técnico-fiscal en el sector La Rivera, provincia de Puerto Inca, lugar donde la víctima habría permanecido retenida contra su voluntad.

La diligencia se desarrolló luego de la detención de Alan Antonio Lara Ubaldo (31), alias “Coco”; Kelmer Jhonatan Pérez Rodríguez (27); Lizandro Besares Vidal (22); Erixon Antonio Lazo Chumo (43); y Omer Fernando Flores Pérez (31), quienes fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.

Durante la inspección, las autoridades encontraron casquillos de cartuchos y diversas pertenencias que presuntamente corresponderían a otros parceleros de la zona. Todos los indicios hallados fueron recolectados y lacrados para su posterior análisis pericial.

Las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el presunto secuestro y determinar el grado de participación y responsabilidad de los detenidos en los hechos investigados.