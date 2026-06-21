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Las empresas operadoras de telecomunicaciones están obligadas a cumplir con las promociones, ofertas y beneficios que anuncian a los usuarios durante las campañas comerciales por el Día del Padre y otras fechas especiales, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

La entidad precisó que, de acuerdo con las Normas de Condiciones de Uso, toda publicidad, promoción u oferta difundida por las operadoras tiene carácter vinculante, por lo que los beneficios ofrecidos, como descuentos, bonos de datos, incremento de velocidad o condiciones especiales, deben ejecutarse exactamente en los términos anunciados.

OBLIGACIONES

OSIPTEL recordó que toda información proporcionada al usuario forma parte del contrato del servicio, razón por la cual debe ser clara, veraz y detallada, incluyendo las restricciones, condiciones y plazos de vigencia de las promociones. El incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción que puede ser sancionada.

Asimismo, el organismo señaló que los usuarios tienen derecho a presentar un reclamo si las empresas no respetan las condiciones promocionales ofrecidas. Dicho trámite puede realizarse a través de los canales telefónicos, presenciales, páginas web o aplicativos de las propias operadoras.

DEBEN INDICAR PROCEDIMIENTOS

En estos casos, las empresas están obligadas a entregar un código de registro que permita identificar el procedimiento y efectuar el seguimiento correspondiente. Además, deberán emitir una respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la presentación del reclamo.

Finalmente, el regulador exhortó a los usuarios a informarse adecuadamente antes de contratar un servicio y recomendó conservar evidencias de las promociones, como capturas de pantalla, mensajes de texto o correos electrónicos. También sugirió verificar que el contrato incluya el nombre y el enlace con el detalle de la promoción, a fin de contar con sustento en caso de presentar algún reclamo ante la empresa operadora.