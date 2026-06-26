La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, logró una sentencia condenatoria contra Jhonmi Bruno como coautor del delito de hurto agravado, en agravio de una menor de iniciales M.M., gracias a una sólida labor de investigación y sustentación fiscal.

La investigación fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Roy Robles Rafaele, quien reunió los elementos de convicción necesarios para acreditar la participación del sentenciado en los hechos ocurridos la noche del 31 de marzo de 2024, en el parque Ramón Castilla de la ciudad de Tingo María.

LA INTERCEPTA

De acuerdo con lo demostrado durante el proceso, la menor agraviada se encontraba junto a otros adolescentes cuando fue interceptada por el ahora sentenciado y otro sujeto. En circunstancias en las que la víctima intentó defenderse, el acusado forcejeó con ella y le sustrajo una polera, para luego darse a la fuga junto con su acompañante. Gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional, ambos involucrados fueron ubicados y la prenda sustraída fue recuperada horas después.

CONCLUSIÓN ANTIP

Durante la audiencia, el acusado admitió su responsabilidad mediante la figura de conclusión anticipada del proceso, lo que permitió al órgano jurisdiccional emitir una sentencia condenatoria.

Como resultado del trabajo desarrollado por el Ministerio Público, el Juzgado Penal Unipersonal de Leoncio Prado condenó a Jhonmi Bruno a tres años, cinco meses y cuatro días de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año y seis meses. Asimismo, se dispuso el pago de S/ 500.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada