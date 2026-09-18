Liceo Naval: Fiscalía solicita cuatro meses de internamiento preventivo contra menores denunciados

A treinta años de pena privativa de la libertad afrontará el sentenciado Lyan Narvaja por la comisión del delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación de menor de edad. La víctima es una menor que a la edad de trece años, fue agredida sexualmente en el interior de un callejón adyacente a una vivienda abandonada en el asentamiento humano Aparicio Pomares, en Huánuco.

El fiscal adjunto provincial Óscar Salazar Rivera, de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, fue el encargado de llevar adelante el caso y presentó en juicio oral los medios probatorios que han demostrado la responsabilidad penal del sentenciado.

Los hechos ocurrieron desde los primeros meses de 2023 y se repitieron en diversas ocasiones, para ello el sentenciado se citaba con la menor de edad a través de mensajes por el aplicativo de WhatsApp y Facebeook al celular de la prima de la menor agraviada, y una vez que se encontraban a solas en el lugar.

SE APROVECHÓ DE SU VENTAJA

Las citas eran aprovechadas por el sentenciado para practicarle los actos sexuales, sin tener en consideración la edad de la menor, pero posteriormente la madre de la menor agraviada descubrió de las comunicaciones que tenía su hija con el sujeto y es ahí que la menor agraviada le contó que había sido ultrajada sexualmente, ante ello decidió poner en conocimiento de las autoridades.

El sentenciado, además de la condena de 30 años de cárcel deberá de pagar S/ 10 000 de reparación civil a favor de la menor.