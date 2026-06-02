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Para el consejero por la provincia de Marañón, Dante Tarazona, es lamentable y perjudicial que el Ejército Peruano aún no inicia los trabajos de mejoramiento de la transitabilidad en la carretera que conecta Uchiza, en la región San Martín, con Huacrachuco, capital de la provincia huanuqueña de Marañón.

Dante Tarazona, expresó su preocupación por el retraso y advirtió que podría repetirse la misma situación ocurrida el año pasado: se anuncia la intervención del Ejército para mejorar la vía, pero finalmente los trabajos no se concretan.

La autoridad regional indicó que, al igual que en 2024, un equipo técnico del Ejército recorrió recientemente la carretera. “Debe ser para elaborar las fichas técnicas y remitirlas a Provías para la asignación presupuestal correspondiente”, señaló.

SIN PRESUPUESTO

Tarazona recordó que el año pasado se anunció una inversión de 8 millones de soles para mejorar la carretera afirmada denominada 12A. Sin embargo, aseguró que finalmente solo se destinó una cuarta parte de dicho monto, por lo que la vía continúa en malas condiciones y presenta serias dificultades para el tránsito vehicular.

El consejero exhortó a las autoridades competentes a garantizar la ejecución de los trabajos comprometidos, debido a la importancia de esta carretera para la conectividad y el desarrollo económico de la provincia de Marañón.