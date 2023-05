El consejero por la provincia de Dos de Mayo, Adrián Facundo Vidal Rubén, mediante un oficio, N°006-2023 presentado el 2 de mayo del 2023 al Consejo Regional de Huánuco, pide la destitución inmediata del titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Rollin Cruz Malpartida,

Señala en el documento que, por acuerdo de Consejo Regional, recomendar al gobernador regional Antonio Pulgar Lucas, dar por concluido la designación en el cargo al director regional de Salud Rollin Cruz Malpartida y a la directora de la Red de Salud de Dos de Mayo Jovanna Laurencio Paucar.

En el documento insta al gobernador regional Antonio Pulgar, de tener en consideración que están en una gestión nueva la misma que no puede iniciar con un trabajo con funcionarios que tengan serios cuestionamientos con denuncias, como abuso de autoridad y otros como Rollin Cruz. Los funcionarios de confianza, no deben de continuar en el cago de director y directora del sector salud el cual es el más delicado y álgido donde se han suscitado muertes maternas y otros en el ámbito de la región de Huánuco, asimismo no deben de permitir a ningún funcionario con denuncias en ningún sector del Gobierno Regional de Huánuco (GRH).

Razón por la cual con carácter de urgencia se debe de adoptar el acuerdo de consejo recomendando al gobernador para que proceda el cambio a la brevedad de dichos directores para garantizar un buen gobierno que el pueblo espera.

Rollin Cruz sostiene que críticas son normales

Frente a este pedido el titular de Salud, Rollin Cruz Malpartida, indicó que no le sorprende que un consejero tenga la opinión respecto a la gestión que está realizando. “Yo me siento tranquilo lo que tengo que decir que hemos venido a dar solución a los problemas críticos que tenía la Diresa en el ámbito de todas sus unidades ejecutoras”, manifestó.

Tras mencionar que lo que sucedió en la Red de Dos de Mayo, era la falta de identificación de los trabajadores con el sector, el personal se acostumbró a programarse 12 días seguidos y los demás días se iban a otra región a laborar, para ello han sacado una directiva con el número máximo de los días libres que deben de tener el personal de salud.

“Otro tema, era que los trabajadores querían seguir cobrando 12 guardias, lo cual es exclusivo por el servicio, y que sea garantizando las mañanas y noches, esto ha finalizado en caso particular de la red de Dos de Mayo, hubo una oposición férrea a cumplir”, indicó Cruz.