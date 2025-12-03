En una rápida y contundente intervención, recientemente las autoridades ejecutaron un importante operativo contra la minería ilegal en el distrito de Mariano Dámaso Beraún, provincia de Leoncio Prado.

La acción permitió la captura de cuatro personas que fueron sorprendidas realizando extracción clandestina de minerales en el río Derrepente, cerca del caserío La Esperanza, en una zona próxima al Área de Conservación Regional (ACR) Bosque Montano de Carpish.

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional, guardaparques del ACR Carpish y un equipo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Durante la intervención fueron detenidos Joel Eliseo Zapana Mamani (24), natural de Puno, así como los huanuqueños Eduardo Ortiz Fructus (34), Wilmer Cierto Espinoza (33) y Lincoln Rodríguez Calixto (22), quienes son investigados por el delito flagrante contra el medio ambiente, específicamente por actividades vinculadas a la minería ilegal.

En las viviendas de los implicados, las autoridades hallaron herramientas, materiales y diversos insumos utilizados para la extracción ilícita de minerales. Asimismo, procedieron a la destrucción de una draga y otros equipos empleados en la zona, con el fin de evitar que continúen afectando el ecosistema del río Derrepente, uno de los más impactados por esta actividad ilegal. El caso continúa en investigación.