Darwin Campos Soto (exasistente de Sistemas) se entregó a la justicia y llegó hasta la Corte Superior de Justicia de Huánuco (CSJHCO) en horas de la mañana. Como se recuerda Campos es uno los involucrados en la compra irregular de 7995 laptops por el Gobierno Regional de Huánuco y por el que pesa una orden de prisión preventiva contra el gobernador Juan Alvarado, la exgerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez Ramos y el empresario Luis Bedregal Gonzales.

“Vine a colaborar con la justicia y me estoy presentando ante ella. Quiero que todo se esclarezca, el principal que quiere que eso suceda soy yo. A limpiar mi nombre que ha sido mancillado. La verdad es que yo no he participado en casi en nada…”, sostuvo Campos en su declaración a la prensa.

Asimismo, exhortó a Rodríguez Ramos y a Juan Alvarado que se entreguen a la justicia “que se pongan a derecho, y digan la verdad”.

Finalmente, sostuvo durante el juicio oral, sus abogados y él darán más información al respecto. Campos se entrega a la justicia, ya que es colaborador eficaz y posiblemente en el proceso presente nuevas pruebas que incriminarían al gobernador Alvarado y su exgerente Luz Rodríguez .

Alvarado, Rodríguez y Bedregal tienen orden captura

Como se sabe, el último viernes el juez Elmer Contreras ordenó el internamiento de los cuatro personajes involucrados en la compra de equipos informáticos valorizados en más de S/ 20 millones en el penal de Potracancha por 18 meses, en tanto duren las investigaciones que se les sigue.

Asimismo, Contreras ordenó a la PNP que se emita la orden de captura para los investigados por el delito de colusión agravada , por lo que agentes policiales fueron en su búsqueda a sus respectivas viviendas y al no encontrarlos, los buscan en las casas de sus familiares y en la ciudad.

