El ex-teniente gobernador de la Junta Vecinal San Sebastián, Victoriano Luis Beraun Naupay, ha interpuesto una grave denuncia policial contra la empresa Almacenes Pardo ante la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huánuco.

El motivo: el presunto uso de explosivos para obras de construcción en un área poblada, generando pánico y poniendo en riesgo la salud de vecinos, incluyendo niños y ancianos. Detonaciones “a 100 Metros a la Redonda” Causan Alarma

Beraun Naupay, quien reside en el pasaje Faustino Andrea, declaró que el jueves 27 de noviembre los vecinos de la zona escucharon “detonaciones de explosivos con una intensidad de 100 metros a la redonda”, causando una fuerte impresión y preocupación.

Según el testimonio, al indagar la procedencia del estruendo, el presidente de la Junta Vecinal, Raúl Leiva, se constituyó en el lugar, identificado como la ubicación de la empresa Almacenes Pardo en prolongación Abtao N°528, donde encontró a personas trabajando.

Obra con Permiso Municipal, ¿Voladuras Ilegales?

El presidente vecinal, en un mensaje compartido en el grupo de WhatsApp de la junta, indicó que conversó con la propietaria de la obra, quien le mostró el “permiso correspondiente de la municipalidad para su construcción”. Sin embargo, el denunciante, Beraun Naupay, sostiene que “todo hace prever” que la empresa está realizando “voladuras” y una obra “usando explosivos”.

El ex-teniente gobernador enfatiza que el uso de explosivos requiere un manejo especializado debido a que las “ondas expansivas provocan alteraciones a la salud”. Como prueba de las detonaciones, se adjuntó una fotografía a la denuncia donde se aprecian “restos de piedra producto de voladura”.

Piden Intervención Policial Urgente

La denuncia fue interpuesta el 29 de noviembre de 2025 ante el Jefe de la División de Investigación Criminal de la PNP, Comandante PNP Julio Nicanor Bendezu Alvarez.

Beraun Naupay solicita formalmente a las autoridades policiales que se dé el trámite conforme a ley, advirtiendo que es obligación de la junta vecinal poner en conocimiento el uso indebido de estos materiales de alto riesgo. La comunidad exige una investigación inmediata para determinar si la empresa contaba con la licencia necesaria para el uso de explosivos en una zona de alta densidad poblacional y para garantizar la seguridad de los vecinos.