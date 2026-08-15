Después de permanecer almacenada durante más de un año, una flota de 23 vehículos adquiridos para fortalecer la seguridad ciudadana fue finalmente entregada a diversas dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Huánuco para su puesta en funcionamiento.

La ceremonia de entrega estuvo encabezada por el general PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, quien destacó que la incorporación de estas unidades permitirá fortalecer la capacidad operativa y de respuesta de la institución en la región.

Los vehículos permitirán optimizar el desplazamiento y las labores del personal policial, reforzando las acciones de prevención, seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia en las diferentes jurisdicciones.

Durante la ceremonia se resaltó que la entrega representa un importante respaldo al trabajo que realizan los efectivos policiales, quienes diariamente cumplen su labor con compromiso y vocación de servicio para proteger a la ciudadanía.

La flota vehicular fue adquirida por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y fue transferida oficialmente a la Policía Nacional del Perú en junio de 2025. Sin embargo, las unidades permanecieron almacenadas durante más de un año en la sede de la Región Policial Huánuco, sin poder ser incorporadas al servicio operativo.

Según informó el coordinador regional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, la demora en la puesta en funcionamiento de los vehículos estuvo relacionada con el trámite de inscripción de la propiedad de las unidades ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), requisito necesario para su incorporación formal al servicio policial.

Con la entrega y puesta en funcionamiento de estos vehículos, se busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Policía Nacional ante las diferentes incidencias y mejorar la atención a la ciudadanía, contribuyendo a reforzar la seguridad en la región Huánuco.