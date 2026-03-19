El personal de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial (UTSEVI) de la Policía Nacional del Perú intervino a dos personas por su presunta participación en un delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto, en la ciudad de Huánuco.

La intervención fue cuando los efectivos realizaban patrullaje a pie por las inmediaciones de los jirones Huallayco y Huánuco, donde fueron alertados por transeúntes sobre la retención de una mujer en el interior del local comercial “Clara Importaciones”, quien habría sustraído accesorios y prendas de vestir.

Al llegar al establecimiento, los agentes se entrevistaron con el propietario, Raúl Martínez Machado (36), quien confirmó que la intervenida fue sorprendida intentando llevarse mercancía sin pagar. Con la participación de personal policial femenino, se procedió al registro personal, encontrándose en su cartera dos prendas de vestir de color negro, aparentemente ropa interior femenina.

Asimismo, tras información brindada por el personal de seguridad del local, se intervino a Reynaldo Ramos Barrantes (18), quien se encontraba en el exterior del establecimiento.

BIENES EN SU PODER

Durante el registro, se le halló en posesión de varias prendas de vestir, entre ellas un polo color plomo marca TIFFPIJAMAS, un par de medias negras, un short rojo y azul sin marca, así como una mochila tipo morral color plomo con negro, marca Sport Xuxianxilie.

Ambos intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias e investigaciones de ley.