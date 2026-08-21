Advierte falta de acciones en municipios ante posible temporada de lluvias en Huánuco

Agentes del Departamento de Investigación Criminal detuvieron a tres presuntos integrantes de la banda “Los Castores de Puerto Inca”. El operativo “Impacto 2026” se ejecutó en el sector La Rivera tras la denuncia de un ciudadano de 59 años. La víctima acusó a los sospechosos por intento de homicidio y coacción.

Los detenidos fueron identificados como Nelson R. S. (22), Benito M. V. (63) y Jennifer Liliana Y. P. (20). Al notar la llegada policial en una vivienda rústica de madera, el hombre de 63 años intentó escapar por la parte posterior. Durante su huida, arrojó varios objetos sospechosos entre los arbustos de la zona.

En el registro del lugar, la policía halló una escopeta hechiza sin número de serie y siete cartuchos calibre 16 mm. Además, ocultas a pocos metros del inmueble, las fuerzas del orden incautaron una granada de gas lacrimógeno de la marca FAME. Los tres jóvenes y adultos quedaron bajo custodia policial.

El Ministerio Público asumió las indagaciones para esclarecer los delitos contra la seguridad pública y el porte ilegal de armas. Los intervenidos permanecen en la sede de la Depincri de Puerto Inca para las diligencias de ley. Las autoridades buscan determinar el nivel de peligro de esta banda.