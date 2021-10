Más de 20 mil hectáreas de territorio de las comunidades de Acomayo, Mayobamba y Taprag del distrito de Chinchao, fueron cercenados para la creación del distrito de San Pablo de Pillao en la provincia de Huánuco, según denunciaron ayer las autoridades comunales afectadas en conferencia de prensa.

El abogado Lucas Estela Nalvarte, defensor de los pobladores, flanqueado por los dirigentes comunales explicó que la creación del nuevo distrito se hizo de manera arbitraria, engañosa y sin consulta previa , por lo que adelantó que han presentado un documento al Colegio de Abogado de Huánuco a fin de que presente la acción de inconstitucionalidad total o parcial de la ley No 30379 de creación de Pillao ante el Tribunal Constitucional.

“No tenemos nada contra el distrito de Pillao, yo también soy de la comunidad de Mayobamba, pero estamos en desacuerdo con la creación inconstitucional de este distrito, cercenando territorios de otro distrito” manifestó.

Afirmó, el 2013 el gobierno de Ollanta Umala emite Decreto Supremo 030, para la búsqueda de desarrollo y la pacificación del Alto Huallaga, por ser zona de narcotráfico y de subversión, pero allí no estaba considerado Chinchao, sino en forma amañada el 11 de setiembre del 2015 sacan otro Decreto Supremo que es el 060- 2015- PCM en la que incluye a Chinchao dentro de la potencialidad económica del Alto Huallaga en base a eso en dos meses crean como distrito con trabajo de improvisación, desacierto y lo único que han hecho es tomar una fotografía satelital y señalar coordenadas

En esa medida indicó que la población de Pillao viene hostilizando a los pobladores de Chinchao insmiscuído en el territorio cercenado, con amenazas de botar de su territorio en caso que no cambian su DNI, “yo me pregunto, creen que la gente lo va permitir, eso, creo que no, entonces va ocurrir enfrentamientos entre pueblos y si las autoridades no hacen nada, puede ocurrir lo peor” afirmó

Por su parte, Manuel Bartolomé, miembro de la comunidad de Mayobamab dijo que si las autoridades no le hacen caso, van a tomar medidas de fuerza para hacer respetar sus terrenos.

Por su parte el ex regidor de Chinchao, Antonio Figueroa dijo que el distrito que lleva el nombre de un santo fue creado con intereses particulares en la que están comprometidos un ex presidente, Ollanta Humala Tasso, dos ex congresistas Juan Iberico y Josué Gutiérrez entre otras autoridades.

Además denunció que Odebrecht, empresa que ejecuto la Central Hidroeléctrica de Chaglla adeuda 354 millones de soles la municipalidad de Chinchao por derecho de multa por construcción de la hidroeléctrica, impuesto predial, compra de terreno, cobranza coactiva entre otros derechos y extraoficialmente esto habría sido archivado por el alcalde de Chinchao, Adaín Atavillos con dos resoluciones.