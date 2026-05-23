Perú tiene un sector hidrocarburos muy rezagado, con una producción de petróleo muy baja (de 42 mil a 45 mil barriles diarios) que no cubre los 240 mil barriles que se consumen cada día en el país.

Tanto que es dependiente de la importación de combustibles que, con la guerra en Medio Oriente, los precios al consumidor final subieron entre 40 y 70% desde marzo a la fecha.

Es así, que el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), está impulsando un decreto supremo (DS) para declarar en emergencia la comercialización de combustibles a nivel nacional, según adelantó el viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama.

Precisó que Perú importa más de 100 mil barriles de petróleo diario, que tiene una dependencia del precio internacional (para fijar los precios de los combustibles en el mercado interno de combustibles).

En ese sentido, explicó que el DS considerará como bienes esenciales al diésel B5, gasolinas, gasoholes y GLP para asegurar el abastecimiento y evitar prácticas especulativas.

Además, involucrará acciones de Osinergmin e Indecopi para supervisar precios, stocks y eventuales conductas de acaparamiento.

Agama señaló que el DS será emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no por el Minem, y se publicará en los próximos días.

Carencia

El viceministro, durante su exposición ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, precisó que más del 90 % de los lotes petroleros son operados por empresas privadas bajo concesiones, que Petroperú produce solo unos 5 mil barriles diarios.

También se refirió a la refinería de Talara, recordando que tiene una capacidad para procesar hasta 95 mil barriles diarios, pero refina unos 60 mil barriles (porque no tiene suficiente abastecimiento de crudo porque Petroperú padece de capital de trabajo).

Advirtió que las inversiones en exploración y explotación requieren condiciones legales.