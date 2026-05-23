El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme, solicitó la creación de la Fiscalía Especializada en Bandas Criminales debido a los altos índices de criminalidad, sicariato y extorsión que se registran en esta jurisdicción.

Aguilar indicó que estas organizaciones cometen múltiples delitos en la zona. “(Se requiere), debido a que las bandas no solamente cometen delitos menores, sino también se encargan y están vinculados a actividades de crimen. Apartir de la minería ilegal que genera prostitución, tráfico de drogas, armas, sicariato, etcétera. Entonces, lo que nosotros necesitamos en Sullana con urgencia es una Fiscalía en Bandas Criminales”, dijo.

Explicó que las bandas han visto a Sullana como un mercado atractivo. “Antes veíamos de lejos las extorsiones que provenían de la minería en Suyo, pero ahora se generan aquí mismo, porque llegan sujetos como ecuatorianos, colombianos y venezolanos, que se van quedando. Inicialmente llegaron para los asientos mineros ilegales en Suyo, pero luego expandieron sus actividades y atrajeron a más personas al ver el potencial de la zona. Aquí tenemos agroindustria, turismo, pesca, petróleo y fosfatos. Hay una serie de elementos macroeconómicos que hacen factible ese caldo de cultivo para que se proliferen las bandas criminales”, añadió Aguilar.

Recalcó que para desarticular a estas bandas, la estrategia correcta es investigar primero y capturar después. “En la lucha contra el crimen organizado, primero se investiga y luego se detiene; no al revés. Y ocurre lo que hemos visto en algunos casos (con la Policía). Se termina liberando a sujetos que sabemos que son los autores, porque no hay elementos de prueba que los vinculen. Luego se le echa la culpa al fiscal, cuando nosotros solo podemos actuar con las evidencias que nos presentan en el momento”, señaló Aguilar a Correo.