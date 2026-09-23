Huánuco: caen en flagrancia presuntos integrantes de la banda “Los Reyes del Combustible Clandestino”

Dos personas resultaron heridas luego de que un camión que transportaba diversos productos se despistara y volcara por una pendiente de aproximadamente 70 metros en la localidad de Lucmapata, distrito de Quisqui, región Huánuco.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde del martes. Tras el accidente, varios pobladores acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes del vehículo y comunicaron la emergencia al personal del Centro de Salud de Huancapallac.

Los heridos fueron identificados como Orlando Aguirre Reyes (58), conductor del camión, y Yolanda Cierto Trinidad (58), quien viajaba como pasajera. Ellos fueron trasladados al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco. El conductor fue diagnosticado con traumatismo múltiple, mientras que la pasajera presentó policontusiones.

PUESTO DE AUXILIO

Hasta el lugar también llegaron agentes del Puesto de Auxilio Rápido de Quisqui, quienes realizaron las primeras diligencias y constataron que el vehículo siniestrado era un camión Isuzu, de placa W6G-902, que había quedado aproximadamente 70 metros pendiente abajo de la vía.

Como consecuencia del accidente, parte de la mercadería quedó esparcida por la pendiente. Entre los productos se encontraban sacos de arroz, verduras, cajas de cerveza, botellas de aceite, tubos, entre otros artículos.