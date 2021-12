La Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco, insta al Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud, priorizar la reubicación de los hospitales temporales Covid-19 instalados en los centros educativos. Dichas instituciones tienen hasta el 15 de enero del 2022 como plazo mínimo para solucionar el tema, manifestó Rosendo Serna Román, director ejecutivo de la DRE.

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció el tan esperado retorno a clases (presenciales) para marzo del próximo; es por ello, que las instituciones educativas donde actualmente vienen siendo utilizados como hospitales temporales o vacunatorios, y cuyas infraestructuras llevan casi dos años sin el adecuado mantenimiento.

En su momento, la directora del colegio ‘Marcos Durán Martel’ solicitó a las autoridades gubernamentales de Huánuco primar el reasentamiento de la Villa EsSalud, el cual ocupa gran parte de la institución educativa que alberga, a más mil estudiantes de los niveles primaria y secundaria.

“Nuestra infraestructura (Marcos Durán) viene siendo utilizada por EsSalud al 100 % desde hace más de un año, y de ninguna manera vamos aceptar que se prolongue más tiempo. Nuestros estudiantes necesitan de las clases presenciales porque las virtuales no brindan las condiciones necesarias en el aprendizaje, caso contrario apelaremos”, dijo Margarita Gómez Meza, directora del referido colegio.

Por su parte, el titular de la DRE sostuvo que el desalojo, es un tema que ya está definido, entre los sectores de Educación y Salud. “Nosotros (DRE) ya le hemos puesto plazo a EsSalud hasta el 15 de enero, y al Minsa igual. Les consta que hemos puesto al servicio de esta emergencia sanitaria las infraestructuras educativas sin restricción alguna”, puntualizó Serna.

No obstante, tras ser consultado ante una posible extensión del alquiler, Serna Román, dijo categóricamente que eso jamás ocurrirá. “(…) no va ocurrir eso porque ya he hablado con ellos (Minsa y EsSalud) es una hipótesis que no cabe, porque eso ya esta definido”, concluyó el titular de la DRE.