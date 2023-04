La culminación de construcción del puente vehicular Salvador sobre el río Huallaga en Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, Leoncio Prado está programada para el 8 de mayo del 2023.

AMPLIACIONES. La obra que costó S/ 87 556 526 45 comenzó 27 de noviembre del 2019, cargo de Consorcio Puente Aucallaga y como supervisor Consorcio HYCMAB -Puente Salvador, por lo que se le pagó S/2 394 117 00.

El Gobierno peruano a través de Provías Descentralizado, decidió la ejecución de la construcción del puente “El Salvador” con una longitud de 300,00 m, infraestructura vial que permitirá promover la agricultura (cultivo de café y cacao, entre otros) y ganadería de la margen izquierda del río Huallaga.

Luis Picón Quedo, congresista de la República visitó la millonaria obra y corroboró el avance, pero por motivo de la pandemia y lluvias hubo retrasos.

El contratista solicitó 10 ampliaciones de plazos, de los cuales Provias resolvió 7, acumulando en total de 270 días.

Dos observaciones finales han detectado en el puente Salvador, aprobación de ampliación de plazo No 9 con exceso de un día y que fue cuantificado y ratificado por la supervisión y Provías, el cual generaría la inaplicación de penalidades, y además la entidad aprobó la ampliación de plazo No 10 , cuyo periodo de causal de ampliación se traspasa con el periodo de ampliación No 9, lo cual generaría un perjuicio por reconocimientos de días que ya fueron considerados en la aprobación de ampliación de plazo No 9.

Fase final de ejecución

En estos días se encuentran en los trabajos finales y en pleno levantamiento de las observaciones a fin de que se solucione antes de su culminación.