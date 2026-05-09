Cuarenta estudiantes destacados de colegios católicos de Arequipa fueron beneficiados con la beca “Jóvenes Católicos que Trascienden”, programa que busca fortalecer el liderazgo, los valores y las competencias profesionales de jóvenes de 5.º de secundaria.

La iniciativa es impulsada por la Universidad Católica de Santa María, en alianza estratégica con el Grupo Gloria y en articulación con el Arzobispado de Arequipa y la Oficina Diocesana de Educación Católica de Arequipa.

El programa se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2025, en el que se brindó un espacio de aprendizaje vivencial orientado a fortalecer su proyecto de vida personal, académico y profesional desde una identidad cristiana sólida.

Entre los contenidos abordados destacaron el desarrollo personal, la inteligencia artificial, las habilidades digitales, la empleabilidad, el emprendimiento y la educación financiera.

Reinaldo Serra Crespo, representante del Grupo Gloria, señaló que la beca busca brindar oportunidades reales a jóvenes talentos para que desarrollen sus capacidades y se conviertan en líderes comprometidos con el desarrollo del país.

Por su parte, el rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres, indicó que la responsabilidad en la casa superior de estudios es formar no solo profesionales competentes, sino también personas íntegras con valores y compromiso social.

Los beneficiarios de la beca consiguieron acceder a diversas carreras profesionales. Entre ellos destacan Diego Álvarez Vásquez, quien ingresó a Ingeniería Ambiental; Santiago Araníbar Siclla y Patricio Moreno Oviedo a Ingeniería de Sistemas y Medicina Humana, respectivamente; Paula Flores Pari a Ingeniería Industrial; Anthony Núñez Chávez a Ingeniería de Sistemas; Francisco Puma Castro a Ingeniería Civil, entre otros.