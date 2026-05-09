El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) observó el expediente remitido por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para la recategorización de la vía AR-105 de 417 kilómetros de longitud, actualmente catalogada como vía regional y que une las provincias de Castilla, Condesuyos y La Unión.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones, José Aquise Cárdenas, explicó la situación de este pedido ante el Consejo Regional de Arequipa, detallando que el año pasado se hizo el expediente, obteniendo una respuesta del MTC en enero, pero en el que se detallan varias observaciones.

“Para que se convierta en vía nacional, el primer requisito es que una dos departamentos, y en la propuesta se están uniendo los departamentos de Arequipa y Ayacucho”, señaló; no obstante, recién en marzo se solicitó el pronunciamiento del Gobierno Regional de Ayacucho, que mostró su disposición para la recategorización.

ESPERA

Asimismo, en el tramo no deben existir proyectos en ejecución o pendientes de cierre, existiendo dos de estos en Arequipa y tres en Ayacucho. “Eso se tiene que cerrar para que se pueda solicitar la reclasificación, entre otras observaciones”, expresó.

En tanto duren las gestiones para recategorizar la vía, para este año se contemplan dos mantenimientos en la vía: el primero en 145 kilómetros de vía pavimentada y con un presupuesto de 9.4 millones de soles, mientras que el segundo se dará en 114 kilómetros de vía no pavimentada con una partida de 6.3 millones de soles.

Ambos mantenimientos se encuentran en proceso de selección y se estima que para el 1 de junio se otorgue la buena pro.

De otro lado, respecto al forado en la vía AR-106, en el distrito de Tipán (Castilla), el funcionario señaló que un mantenimiento de su gerencia no será suficiente, requiriendo una intervención especial, cuyo costo se determinará en los próximos días.