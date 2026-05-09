Arequipa fue elegida otra vez como sede del Creative Week Perú, un evento global que durante una semana reunirá a creativos, estudiantes y profesionales en torno a talleres, conversatorios, workshops y exposiciones orientadas a fortalecer las industrias creativas en la región.

La agenda, que va del 11 al 17 de mayo, abarca disciplinas como diseño, fotografía, comunicación, marketing y producción de contenidos. Las actividades buscan conectar el talento con nuevas tendencias del mercado laboral.

Cabe mencionar que este evento global se realizó también el año pasado en la ciudad de Arequipa, del 26 al 31 de mayo, durante la Semana de la Creatividad. El objetivo es que la Ciudad Blanca sea posicionada como referente global.

Desde este lunes se presentarán actividades como conversatorios sobre “Espacios Revelados: Intersecciones entre la fotografía de arquitectura y arte contemporáneo”; para el martes se tendrá otro conversatorio, además de un proyecto de fotografía editorial, un taller y una exposición.

Entre los temas para los siguientes días figuran la introducción al grabado como técnica de expresión visual, análisis sobre cómo el diseño influye en el comportamiento de los usuarios y en la toma de decisiones, diseñar tu accesorio de moda, mercado creativo, entre otros.