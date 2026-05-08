Las playas del litoral sur del Perú, incluidas las costas de Arequipa, recibirán oleajes fuertes desde la madrugada de este sábado 9 de mayo, según indicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
El aviso indica que la zona comprendida entre San Juan de Marcona y Tacna ya viene registrando oleaje ligero desde el jueves, que se intensificó a moderado desde este viernes y alcanzará su punto más alto la madrugada del sábado. Recién la madrugada del domingo 10, el olaje irá disminuyendo a moderado y decreciendo a ligero en la madrugada del lunes 11 de mayo.
La medida también comprende la zona norte y centro. Desde la zona de Tumbes hasta Salaverry, el punto fuerte será desde la tarde de este viernes e irá disminuyendo a ligero recién en la noche del domingo. Mientras que en el centro, la situación será similar al sur.
Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas. Por ello, se recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes.
CIERRE DE PUERTOS
Por su parte, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) informó que actualmente se dispuso el cierre de 49 puertos a nivel nacional, de los cuales 21 pertenecen a la zona sur.
En Mollendo (Arequipa)
- Caleta Atico
- Caleta El Faro
- Caleta La Planchada
- Caleta Quilca
- Puerto Matarani (MUELLE OCEAN FISH)
- Terminal Multiboyas Mollendo
- Terminal Multiboyas Monte Azul
- Terminal Portuario Tisur (Muelle “C”)
- Terminal Portuario Tsiru (Muelle “F”)
En Ilo (Moquegua)
- Caleta Moro Sama
- Caleta Vila Vila
- Desembarcadero pesquero artesanal Ilo
- Muelle Enapu (Ilo)
- Muelle Engie
- Muelle Fiscal Ilo
- Muelle SPCC (Patio Puerto)
- Punta Picata
- Terminal Multiboyas Petroperú
- Terminal Multiboyas Tablones
- Terminal Multiboyas TLT
- Terminal Portuario Marine Trestle Tablones