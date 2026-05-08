Las playas del litoral sur del Perú, incluidas las costas de Arequipa, recibirán oleajes fuertes desde la madrugada de este sábado 9 de mayo, según indicó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

El aviso indica que la zona comprendida entre San Juan de Marcona y Tacna ya viene registrando oleaje ligero desde el jueves, que se intensificó a moderado desde este viernes y alcanzará su punto más alto la madrugada del sábado. Recién la madrugada del domingo 10, el olaje irá disminuyendo a moderado y decreciendo a ligero en la madrugada del lunes 11 de mayo.

La medida también comprende la zona norte y centro. Desde la zona de Tumbes hasta Salaverry, el punto fuerte será desde la tarde de este viernes e irá disminuyendo a ligero recién en la noche del domingo. Mientras que en el centro, la situación será similar al sur.

Estos oleajes tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas. Por ello, se recomienda tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes.

CIERRE DE PUERTOS

Por su parte, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) informó que actualmente se dispuso el cierre de 49 puertos a nivel nacional, de los cuales 21 pertenecen a la zona sur.

En Mollendo (Arequipa)

Caleta Atico Caleta El Faro Caleta La Planchada Caleta Quilca Puerto Matarani (MUELLE OCEAN FISH) Terminal Multiboyas Mollendo Terminal Multiboyas Monte Azul Terminal Portuario Tisur (Muelle “C”) Terminal Portuario Tsiru (Muelle “F”)

En Ilo (Moquegua)

Caleta Moro Sama Caleta Vila Vila Desembarcadero pesquero artesanal Ilo Muelle Enapu (Ilo) Muelle Engie Muelle Fiscal Ilo Muelle SPCC (Patio Puerto) Punta Picata Terminal Multiboyas Petroperú Terminal Multiboyas Tablones Terminal Multiboyas TLT Terminal Portuario Marine Trestle Tablones