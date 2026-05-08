Ante la masiva afluencia de personas que se espera este fin de semana en el cementerio La Apacheta por el Día de la Madre, la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero dispuso el cierre de varias calles y avenidas para resguardar el ingreso de los visitantes al camposanto.

Por ello, el subgerente de Fiscalizaciones del municipio distrital, Raúl Medina, informó que el cierre de la avenida Cementerio (desde la calle Costa Rica hasta el frontis del campo santo) será desde las 5:00 horas de este sábado 9 hasta las 18:00 horas del domingo 10 de mayo.

La medida se aplica para que se instale la feria de emprendedores que ofertarán sus flores artificiales en el marco de estas celebraciones.

Mientras que la interrupción del tránsito en el frontis del cementerio (óvalo Apacheta hasta la intersección con la avenida Las Peñas) será a partir de las 5:00 hasta las 18:00 horas del domingo.

Durante este período se implementarán desvíos vehiculares por la avenida Perú, como cada año, con el objetivo de facilitar el libre tránsito de los asistentes y el comercio.

Asimismo, el funcionario recomendó a la población no acudir con vehículos particulares debido a que no se contará con zonas de estacionamiento.

“La municipalidad tendrá 15 policías municipales, 6 serenos y vehículos, y personal de fiscalización y desarrollo económico. Además, se coordinó la presencia de efectivos policiales. Son más de 120 comerciantes que se van a instalar en el frontis del cementerio”, dijo.