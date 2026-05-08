Lo que parecía un viaje cotidiano terminó en tragedia para un motociclista y una mujer quien sería su madre, la tarde del jueves en el sector de Ongoro, en el distrito de Aplao, provincia de Castilla. Ambos resultaron heridos luego de sufrir un accidente de tránsito mientras se dirigían hacia el sector de Andamayo a bordo de una motocicleta lineal.

Según las primeras informaciones, tras el impacto ente la moto lineal de placa 5391-9V y la camioneta de placa VER-729, tanto el conductor del vehículo menor y su acompañante terminaron en el piso de la carretera. El joven herido Angel Castro y quien sería su madre fueron auxiliados por los pobladores y transportistas.

Conductor de la motocicleta y su acompañante fueron trasladados al hospital de Aplao (Foto: Castilla Noticias)

La camioneta involucrada pertenece, de acuerdo con el registro vehicular de Sunarp, a Belisa Aguilar Suri. Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de la Policía Nacional, que llegó al lugar junto a personal de Serenazgo de Aplao para iniciar las diligencias correspondientes.

Choque entre la moto y la camioneta se registró en la carretera en el sector Ongoro de Aplao (Foto: Castilla Noticias)

Fueron los conductores de la empresa de transportes Estrella de Ongoro quienes participaron en el auxilio de las víctimas, trasladando de emergencia al Hospital de Apoyo de Aplao. El reporte preliminar señala que ambos presentan lesiones de consideración, por lo que permanecen bajo observación médica.