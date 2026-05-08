Impulsan Mega Puerto Corío como eje del “Corredor Sur del Perú”

En un evento que se realiza en la ciudad de Lima, ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Gobierno Regional de Arequipa impulsan la realización del Mega Puerto Corío mediante la ronda de presentaciones (roadshow) “Corredor Sur del Perú”.

Con la presencia del presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio Castro, de los gobernadores regionales de Arequipa, Rohel Sánchez, y Cusco, Werner Salcedo, autoridades políticas.

Del Carpio Castro fue el primero en tomar la palabra, indicando que desde ProInversión se manejan 6 ejes a nivel nacional, siendo el Corredor Sur del Perú uno de ellos que involucra actualmente a los puertos de Ilo (Moquegua), Matarani (Arequipa) y Marcona (Ica) y une a 5 regiones del sur del país.

Asimismo, se comprometió a que al final del evento se programará una agenda de las acciones a tomar en las próximas semanas para concretar el Mega Puerto de las Américas.

Durante su intervención, Rohel Sánchez destacó la singularidad que representa Corío, no solo para el país sino también para Sudamérica, debido al calado entre los 20 y 29 metros qué permitirá la llegada de embarcaciones de mayor proporción.

Este mega puerto contempla 4 zonas claves en 34 mil hectáreas, la zona núcleo del puerto (1,127 hectáreas), la plataforma logística - aeropuerto (467.74 hectáreas), la zona industrial - desarrollo tecnológico (2609. 96 hectáreas) y la ciudad puerto (1,192.82 hectáreas).

Adicional a ello, la autoridad regional mencionó el Hub de Carbono Neutral, un proyecto que se complementará con Corío a través de 30 mil hectáreas disponibles para producción de hidrógeno verde

A su turno, Esubeio Vega Bueza, director de Planeamiento y Estudios Económicos de la APN, resaltó tres aspectos que permitirá Corío, el primero es el incremento del movimiento económico de los países del Asia Pacífico, como segundo aspecto el interés de Brasil de movilizar parte de su carga como salida al océano Pacífico y como tercer punto el posicionamiento del sistema portuario nacional en la costa de Suroeste Pacífico.

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