El presidente de la Cámara de Empresas de Taxi de la Región Arequipa (CETARA), Adolfo Paco, alertó ayer que el 80% de taxis que operan en la ciudad serían informales, situación que refleja el grave desorden que atraviesa actualmente el transporte urbano en Arequipa.

El dirigente sostuvo que la informalidad en el servicio de taxi se incrementó durante los últimos años debido a la falta de control y fiscalización. Además, advirtió que esta situación afecta directamente la seguridad de pasajeros, genera competencia desleal y agrava el caos vehicular en distintos sectores de la ciudad.

“Nos referimos al desorden que hay con las loncheras, con el 80% de taxis informales, con el SIT y con todo ello estamos en un caos en el transporte”, declaró Paco, quien además cuestionó la falta de acciones concretas por parte de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ESPERAN MESA TÉCNICA

Paco también señaló que desde noviembre del año pasado permanece entrampada la instalación de una mesa técnica destinada a debatir y proponer soluciones para el sector taxi. Este espacio permitiría abordar los principales problemas del transporte junto a autoridades y representantes del gremio.

Según indicó, pese a reiterados pedidos realizados por CETARA, la comuna provincial no concretó la convocatoria. La implementación de esta mesa no requeriría presupuesto ni infraestructura, sino únicamente voluntad política para escuchar las propuestas de los transportistas.

En otro momento, el representante gremial pidió a la nueva gestión municipal a cargo de Ruccy Oscco designar funcionarios especializados en transporte, pues consideró que Arequipa necesita gerentes con experiencia técnica, conocimiento de la realidad local y disposición para dialogar directamente con transportistas y usuarios.

Asimismo, cuestionó la permanencia de funcionarios que, según Paco, demostraron ineficiencia y desconocimiento del sector transporte durante la gestión anterior y añadió que mantener al mismo equipo técnico impediría concretar cambios reales en beneficio de la ciudadanía arequipeña.

En esa línea, CETARA solicitó declarar en emergencia el transporte urbano hasta culminar la actual gestión edil e indicó que la medida permitiría priorizar acciones urgentes frente al deterioro de semáforos, congestión vehicular, ocupación de vías públicas y crecimiento de la informalidad en el servicio de taxi.