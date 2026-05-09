Momentos de incomodidad e indignación se vivieron en la plaza de la comunidad campesina de Somoa, en el distrito de Carumas, región Moquegua, luego de que pobladoras rechazaron los presentes entregados por el alcalde Manuel Escobar Nina por el Día de la Madre.

Según manifestaron las mujeres, el regalo consistió en mantas para bebés, hecho que generó malestar entre las asistentes que señalaron que este tipo de apoyo no responde a sus principales necesidades familiares.

Esperaban víveres para su familia

Indicaron que entre sus pedidos esperaban recibir productos de primera necesidad como arroz, azúcar, aceite, fideos y otros víveres que contribuyan directamente a la alimentación de sus hogares.

Varias madres expresaron públicamente su desacuerdo, calificando la entrega como una falta de respeto hacia las comuneras. La situación escaló cuando vecinos varones se plegaron al reclamo.

Apoyo acorde a su realidad

Cuestionaron que en una fecha tan significativa como el Día de la Madre, no se haya priorizado un apoyo más acorde con la realidad económica y social de las familias de la zona andina.

Las madres de Somoa exhortaron al burgomaestre carumeño a que escuche su malestar y tome en cuenta las verdaderas necesidades de la población, en especial de las comunidades campesinas.