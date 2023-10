La psicóloga Elicena Ruth Ríos Castillo, que labora en la oficina de Medicina Legal del Distrito Fiscal de Huánuco, fue acusada por la ciudadana de iniciales S.C.V.R. por el presunto delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual.

Denuncia

Según la carpeta fiscal 2006014503-2023-1550-0, la denuncia fue presentada el 26 de setiembre del presente, en el documento precisa que Elicena Ríos, se hizo pasar como docente ante su víctima para dar rienda suelta a sus bajos instintos e intentar abusar sexualmente de ella.

“La señora Elicena me contactó por el Facebook y WhatsApp, al principio me ofrecía trabajo, luego me escribía todos los días, me dijo que era docente de un colegio en Huánuco y me propuso tener relaciones sexuales a cambio de 300 soles. Me enviaba fotos de su cuerpo desnudo y sus partes íntimas”, refiere S.C.V.R. en el documento presentado ante la Fiscalía.

Posteriormente, la agraviada indica que tuvo un encuentro con Elicena Ríos en un hostal ubicado a la espalda del estadio Heraclio Tapia. Ya en el hostal, la víctima indica que le manosearon las partes íntimas, pero al rechazarla, Ríos le propinó una bofetada y le dijo: “a mí no me vas dejar con las ganas”, y luego la amenazó de muerte con un cuchillo que le puso en el cuello y en el estómago.

En la denuncia, precisa que Ríos Castillo sacó un consolador (juguete sexual) e intentó introducirlo en la vagina de S.C.V.R., pero no lo hizo luego que la agraviada estallara en llanto. Después de los momentos de pánico, Ríos ofreció S/ 500 a su víctima buscando su silencio. Dinero que habría sido aceptado por la mujer. Sin embargo, al pasar los días, la mujer de iniciales S.C.V.R. decidió denunciar el caso, argumentando temer a Ríos Castillo quien podría “enviar sicarios para acabar con su vida”.

El caso es investigado por el fiscal Rodolfo Serna Román, quien dispuso iniciar diligencias preliminares por el plazo de 60 días, contra Elicena Ruth Ríos Castillo; asimismo, ha dispuesto recabar la declaración de la investigada para el 30 de octubre del 2023 a las 3:00 p. m. A su vez, dispuso medidas de protección de la Policía a favor de la agraviada.