Detectan que director del Hospital II de Tingo María no cumple requisitos para el cargo

Los estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima conmemoraron las Fiestas Patrias mediante una representación teatral inspirada en pasajes de la Independencia del Perú. Esta puesta en escena funcionó como una herramienta pedagógica para reforzar el aprendizaje histórico, permitiendo a los escolares recrear acontecimientos claves a la par que desarrollaron habilidades de comunicación y expresión corporal.

La actividad forma parte del plan integral “Memoria, Identidad y Patria desde el Corazón de Huánuco”, una iniciativa dirigida por la subdirectora, Yessenia Castro, y apoyada por docentes de diversas áreas. En esta ocasión, la profesora Alegunda Romero, del área de Arte y Cultura, asumió un rol central al encargarse de la preparación y desenvolvimiento escénico de los jóvenes actores.

Durante la jornada, el director de la institución, Willy Cerna, exhortó a los alumnos a valorar su formación académica y mantener una conducta responsable, recordando que el buen peruano es aguerrido y sale a flote en los peores momentos. El plan pedagógico continuará a lo largo del mes con actividades de creación literaria, música, danzas tradicionales y gastronomía para toda la secundaria.